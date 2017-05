Diocesi: Milano, “Festa dei fiori” al seminario arcivescovile di Venegono con il card. Scola

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, parteciperà martedì 9 maggio, nel corso del seminario arcivescovile a Venegono Inferiore, alla “Festa dei fiori” dedicata ai futuri preti e agli anniversari di sacerdozio. A pochi giorni dal centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, quest’anno la festa avrà anche un carattere mariano. La giornata avrà inizio alle 10 con un convegno sulla figura di Maria: interverranno don Franco Manzi, direttore della sezione parallela della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Manzi, che è anche docente di Sacra scrittura al seminario e membro della Pontificia accademia mariana internazionale, parteciperà con una relazione dal titolo “Lo sguardo dei tre profeti bambini sui risorti”. Insieme a lui, anche don Gianni Colzani, docente di missiologia e mariologia alla Pontificia università Urbaniana di Roma, che parlerà del tema “Maria nella vita del prete”. In seguito, ci si sposterà in basilica, dove alle 11.15 il cardinale Scola presiederà la messa. Al termine della celebrazione, nel quadriportico del seminario, saranno presentati i candidati al presbiterio e il loro motto, “Con amore che non conosce confini”, tratto dal Vere Sanctus della preghiera eucaristica VI. Quest’anno sono 10 i candidati al sacerdozio: saranno ordinati in Duomo il prossimo 10 giugno. Fra gli anniversari di quest’anno, sarà ricordato il 60esimo di ordinazione sacerdotale del cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano.