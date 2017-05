Diocesi: Casale Monferrato, questa sera mons. Catella ordina sacerdote Francesco Garis

Nella vigilia della festa di Gesù Buon Pastore, il vescovo di Casale Monferrato, monsignor Alceste Catella, ordinerà sacerdote Francesco Garis, giovane trentatreenne che ha completato gli studi presso il Seminario interdiocesano “Maria Vergine del Cenacolo” in Betania di Valmadonna (Al). La cerimonia si terrà questa sera, alle 21, nella Cattedrale di sant’Evasio alla presenza del rettore e del padre spirituale del seminario, rispettivamente don Carlo Rampone e don Luciano Lombardi, e di don Daniele Varoli, missionario fidei donum a Quivilla (Perù) dove Garis è stato negli anni scorsi in più occasioni come volontario. Don Francesco, per anni animatore delle attività giovanili nell’oratorio del Duomo e di san Domenico e attivo a fianco di sacerdoti e amici dell’Operazione Mato Grosso, è laureato in scienze politiche con indirizzo sociale. “Maturata in lui la vocazione al sacerdozio – si legge in una nota – con il consenso di mons. Catella, Francesco ha intrapreso gli studi, per il primo biennio, nel seminario peruviano di Pomallucay per poi diventare nel 2013 uno studente del seminario di Betania”. Ordinato diacono il 21 maggio scorso, ha recentemente terminato il 6° anno di teologia conseguendo il titolo di baccalaureato. Nel pomeriggio, prima di ricevere l’ordinazione presbiterale, don Francesco porterà la sua testimonianza alla festa diocesana dei giovani che si svolgerà dalle 17.30, presso l’oratorio del Duomo e di san Domenico, sul tema “Il buon pastore dà la propria vita per le pecore”. Sarà il momento conclusivo dell’Adorazione Eucaristica continuativa vocazionale, in programma dalle 17 di venerdì 5 alle 18 di sabato 6 maggio nella Chiesa di san Filippo, dove don Francesco domenica alle 10.30 celebrerà la sua prima messa.