Diocesi: Caritas Terni aderisce al bando nazionale per il servizio civile nelle aree terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

La Caritas diocesana di Terni-Narni- Amelia, associazione di volontariato San Martino partecipano al bando nazionale per l’impiego di volontari in servizio civile nazionale da impiegare nelle aree terremotate delle regioni . Al bando sisma Umbria 2017 “Solidali per l’Umbria nell’emergenza sisma, settore assistenza”, rivolto ai giovani 18-29 anni non ancora compiuti, che prevede un impegno di 12 mesi e 70 posti disponibili, si può aderire facendo specifico riferimento al progetto Caritas diocesi TNA. La domanda di ammissione per partecipare al bando dovrà essere presentata direttamente all’ente capofila Lega Coop, entro le 14 del 15 maggio. E’ preferibile che la domanda sia fatta visionare in Caritas diocesana in strada di Valleverde, 22 Terni, entro il 10 maggio. Ogni altra modalità, informazione o suggerimento sarà fornita dal personale Caritas Terni, chiamando i seguenti: cellulari: 3288233296 o 3462203858

