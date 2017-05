Diocesi: Benevento, il 21 maggio si corre la “3ª Contrada Run-Run to Win” contro il gioco d’azzardo

È in programma per domenica 21 maggio, a Benevento, la “3ª Contrada Run – Run to Win”, gara podistica e marcia non competitiva contro il fenomeno del gioco d’azzardo, la sua diffusione, i suoi rischi e le sue vittime. L’evento, che si terrà a partire dalle 9, verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà martedì 9 maggio, alle 11.30, nella sala stampa della Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, in via san Pasquale 11. Interverranno don Maurizio Sperandeo, parroco della parrocchia Spirito Santo e organizzatore dell’evento, don Nicola De Blasio, vicario episcopale per la carità dell’arcidiocesi di Benevento, e il coordinatore generale della Caritas di Benevento, Angelo Moretti. “La Caritas diocesana di Benevento – si legge in una nota – promuove il contrasto alla ludopatia in maniera preventiva attraverso la campagna ‘#noslot #noazzardo’ e invitando gli amministratori che hanno aderito al Manifesto dei piccoli ‘Comuni del Welcome’ a emettere ordinanze che contrastino la diffusione del gioco d’azzardo nel territorio sannita, soprattutto in prossimità di luoghi sensibili, quali scuole ed ospedali”.