Congresso Fuci: a Vigevano l’assemblea federale elegge i nuovi rappresentanti e approva le mozioni d’indirizzo

(Vigevano) Prosegue oggi a Vigevano il Congresso nazionale Fuci che ha per tema “Mediterraneo: frontiere di speranza”. Durante la mattinata i circa duecento studenti universitari provenienti da tutta Italia si sono riuniti per l’Assemblea federale, che in un primo momento si è occupata dello stato dell’arte della Federazione e sta continuando nel pomeriggio con la presentazione delle tesi congressuali, delle candidature a Rappresentanti dell’Assemblea federale e delle mozioni d’indirizzo per l’attività della Fuci. Al termine della discussione i delegati aventi diritto di voto approveranno o bocceranno le diverse proposte e saranno eletti i sei Raf, che resteranno in carica per un anno. Le tesi, che sono state arricchite attraverso la conferenza di apertura, una tavola rotonda dedicata al Mediterraneo e il dibattito assembleare, saranno poste in votazione domani mattina, quando saranno eletti il nuovo presidente nazionale femminile e il suo vice. Le conclusioni si soffermeranno sulle possibilità concrete di intervento della Fuci come ponte tra le diversità. Al termine della seduta odierna si riunirà il Consiglio centrale, che comprende la Presidenza nazionale, i Raf e gli incaricati regionali. Domani il Congresso si chiuderà con la celebrazione ecauristica presieduta da monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, presso la cattedrale di Sant’Ambrogio e con l’ultima parte dell’Assemblea federale a partire dalle 10.