Comunicazione: Roma, lunedì 15 maggio incontro con Viganò, Calabresi e Maggioni. A Beppe Fiorello il premio delle Paoline

“Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo” è il tema dell’incontro che si terrà a Roma, lunedì 15 maggio, per iniziativa delle Paoline Comunicazione e Cultura onlus e dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Roma, con il patrocinio della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. L’evento, che sarà ospitato dalle 18.30 nella basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) a piazza del Popolo, vedrà la partecipazione di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Mario Calabresi, direttore del quotidiano “La Repubblica”, e Monica Maggioni, presidente della Rai. Modererà il confronto Vincenzo Corrado, direttore del Sir. Nel corso della serata verrà consegnato il “Premio Paoline Comunicazione e Cultura onlus 2017” a Beppe Fiorello, attore e produttore cinematografico “per la sua scelta etica nelle storie da raccontare. Attraverso l’arte del cinema – si legge in una nota – ha rappresentato i grandi cittadini del nostro tempo, uomini comuni che hanno vissuto un forte impegno civile e religioso”. Inoltre, prosegue la nota, “si batte sempre per la verità schierandosi dalla parte degli ultimi”.