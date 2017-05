Vocazioni: mons. Dal Molin (Cei), attraverso relazioni ecumeniche e interreligiose si vede ancor di più “bellezza della vita della Chiesa”

La Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebrerà domenica 7 maggio a Molfetta, in provincia di Bari, arriva alla vigilia delle celebrazioni patronali di San Nicola di Bari, santo dell’ecumenismo per eccellenza. “È un caso che quest’anno la Giornata arrivi alla vigilia delle celebrazioni di San Nicola a Bari. Ma – sottolinea mons. Nico Dal Molin, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei – questa particolare coincidenza è un dato di Grazia che ci permette di cogliere con uno sguardo ancora più ampio la bellezza della vita della Chiesa. Di una Chiesa che cerca di vivere i rapporti e le relazioni a livello ecumenico e interreligioso. Quindi la settimana di preparazione alla Giornata a Bari ha un significato molto forte”. E non è un caso che il momento più intenso di tutta la settimana, per mons. Dal Molin, sia stato, finora, l’incontro di martedì sera con tutte le Clarisse della Puglia, riunite a Cassano Murge: “Abbiamo potuto incontrare, infatti, la vita claustrale che altrimenti rimarrebbe ai margini della bellissima esperienza che stiamo vivendo in questi giorni”.