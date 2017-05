Vocazioni: don Favale (pastorale vocazionale Puglia), “servizio ecclesiale deve essere vocazione alla vita”

“Il nostro servizio ecclesiale, prima che essere per la vocazione cristiana o a un ordine religioso, è prima di tutto vocazione alla vita”. Lo ha detto don Andrea Favale, direttore della pastorale vocazionale della Puglia, nell’incontro di Molfetta (Ba) con i formatori e i rettori dei seminari e degli istituti religiosi regionali. “Ci deve essere una vocazione a essere persona, a vivere da persona – ha aggiunto questa mattina -. Ogni essere umano ha in sé il germe della vita piena, della felicità, perché Dio è il Creatore, perché Gesù è il Salvatore. Quindi noi nel nome di Dio annunciamo questa luce, questa verità che è per ogni persona. Come nella vita matrimoniale, anche quella è una consacrazione a due nel vivere con Gesù. Marito e moglie vivono nel Signore. Una persona consacrata, sacerdote o religioso, sceglie di essere per il Signore totalmente e di consacrarsi al mondo, di consacrarsi a coloro che gli sono affidati. Questa è la vita come vocazione”. “Abbiamo bisogno di camminare insieme perché il lavoro con i giovani sembra essere difficile. Ogni giovane è chiamato dal Signore – ha concluso -, e noi siamo chiamati a formare e ad accompagnare i giovani in questo tempo”.