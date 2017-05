Vocazioni: don Caliandro (rettore Seminario Molfetta), “la vocazione non è solo per preti e suore ma riguarda tutti”

“Quando parliamo di vocazione dobbiamo pensare immediatamente alla vita intesa come una vocazione, cioè al fatto ciascuno di noi ha in sé una vocazione, ha una originalità che viene fuori soprattutto a contatto con le persone. A contatto con la vita, con il mondo”. Così don Gianni Caliandro, rettore del Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta (Bari), al termine dell’incontro che si è tenuto questa mattina con i direttori degli uffici diocesani di Puglia, i formatori degli istituti religiosi e i rettori dei seminari minori regionali: “Dobbiamo favorire la capacità, che c’è in ogni ragazzo e ragazza, di usare questa originalità e di lasciare che fiorisca proprio nelle trame degli incontri, nelle situazioni della vita, perché tutto diventa un appello, diventa una vocazione”. Don Caliandro ha invitato a stimolare i giovani, provocandoli positivamente: “Noi nella fede sappiamo che lasciarci provocare nella vita significa permettere al Signore di provocarti, di farci uscire da noi stessi mettendoci a disposizione del mondo e della vita, a disposizione di questa fortuna vocazionale, di questo modo di concepire la vita”. Un lavoro che però va fatto comunitariamente: “Ci dobbiamo mettere tutti insieme – ha concluso -. La vocazione non è una cosa che riguarda solamente preti e suore ma riguarda ogni essere umano, e noi come adulti anche nella Chiesa possiamo offrire, mettendoci insieme, un servizio di accompagnamento alle giovani generazioni perché siano capaci di farlo”.