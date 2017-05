Ue: Casa della storia europea, domani apertura al pubblico. Museo interattivo, dal mito greco al XXI secolo

(Bruxelles) La Casa della storia europea a Bruxelles apre al pubblico domani, sabato 6 maggio. Il nuovo museo nel quartiere europeo di Bruxelles “offre un punto di vista diverso – spiega una nota dell’Europarlamento, istituzione che ha realizzato la Casa – per comprendere la storia del continente e lo sviluppo dell’integrazione europea”. La mostra permanente, disponibile in 24 lingue, aperta 7 giorni su 7, “parte dal mito greco di Europa e da come i concetti geografici siano cambiati nel tempo, riflettendo soprattutto sul patrimonio europeo”. I visitatori potranno “attraversare la storia politica, economica, sociale e culturale del continente dal XIX al XX secolo con particolare attenzione” alla storia dell’integrazione comunitaria. “Interazioni” è invece il tema della prima mostra temporanea che permette al visitatore di esplorare l’Europa, mappando le sue connessioni verso destinazioni europee e oltre. La festa d’apertura del 6 maggio si terrà alle 11 al Parc Léopold e nei suoi dintorni. Il programma dell’evento comprende visite al museo, attività per bambini, laboratori, musica e rinfresco. Per informazioni e visite: https://historia-europa.ep.eu.