Turchia: mons. Bizzeti (Anatolia), “visita Papa in Egitto farà storia”

“Un gesto di pace che ha colpito cristiani e non cristiani. Un gesto di riconciliazione che si accompagna alla forte richiesta di separare la religione dalla violenza e che ha avuto l’apprezzamento di tutti. Immagini che restano impresse e che faranno storia”. Per monsignor Paolo Bizzeti, vescovo del Vicariato apostolico d’Anatolia (Turchia), uno dei momenti chiave del recente viaggio di Papa Francesco in Egitto è stato l’incontro con il Grande Imam di Al Azhar, al Tayyeb. Parlando al Sir, a margine del congresso internazionale promosso dalla Congregazione per le Chiese orientali e dal Pontificio Istituto Orientale per i cento anni (1917/2017) della loro fondazione in corso a Roma, mons. Bizzeti ha ricordato “l’emergenza rifugiati cristiani dalla Siria e dall’Iraq che chiedono di avere dei sacerdoti che li assistano spiritualmente e moralmente. Questa è una sfida molto difficile per una Chiesa piccola come la nostra turca. La Turchia sta facendo un grosso sforzo per aiutare questi rifugiati e pertanto va apprezzata”. “Nelle nostre chiese portiamo avanti le liturgie e le celebrazioni e non abbiamo alcuna difficoltà. La polizia è sempre preoccupata di garantire lo svolgimento sicuro dei riti e sollecita nel proteggere le chiese”. Tra le urgenze ravvisate da mons. Bizzeti per la Chiesa turca, “è la mancanza di sacerdoti che possano dare una continuità a quelli che c’erano. Per questo lancio un appello alla Chiesa italiana e non solo: non dimenticatevi delle Chiese sorelle e mandate giovani sacerdoti desiderosi di servire in questa Chiesa”.