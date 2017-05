+++ Sud Sudan: fr. Fischnaller (missionario), “servono viveri per i profughi in Uganda” +++

Tutti i fondi inviati dall’Alto Adige, vengono impiegati per acquistare viveri per i profughi ammassati nei campi in Uganda. Lo testimonia al Sir fr. Erich Fischnaller, il missionario di origini altoatesine, che da anni opera nel Paese africano. Con una generosa donazione, fatta pervenire a fr. Erich attraverso l’ufficio missionario diocesano da parte del vescovo Ivo Muser, il missionario racconta di aver ha acquistato “1.600 sacchi di farina da 5 kg ciascuno, 600 sacchi di fagioli da 5 kg, mille chili di zucchero e 200 chili di sale”. Alimenti che ha provveduto a distribuire tra i profughi nei campi, dove “attualmente non arriva alcun aiuto”, racconta. “Migliaia di persone scappate dal Sud Sudan sono ammassate nei campi profughi. Ad oggi nessuna organizzazione umanitaria porta loro aiuto. Anche nei prossimi giorni acquisterò con le offerte che mi arrivano altri viveri che distribuirò tra i profughi”, conclude fr. Fischnaller.