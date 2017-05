Stato dell’Unione: Juncker (Commissione), “in Europa la grande assente è la solidarietà”. Migranti, plauso all’Italia

L’Unione europea riscuote apprezzamento e stima da chi vive oltre i suoi confini; non altrettanto da chi la abita. Per questo è utile fermarsi a guardarne i successi: questo l’abbrivio della “chiacchierata”, come da lui stesso definita, che il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha tenuto nel gremito Salone dei Cinquecento a Firenze, nel contesto dello Stato dell’Unione. Nell’elenco dei successi citati dal presidente la protezione offerta dall’euro, le istituzioni che in questi anni hanno affrontato “una crisi dopo l’altra”, la disoccupazione in calo, la crescita nonostante la crisi. Nell’elenco delle debolezze considerate, invece, figura anzitutto la “piccolezza” dell’Europa: se il nostro è di per sé un piccolo continente, “saremo ancora più piccoli economicamente e demograficamente”; poi l’aver troppo spesso ridotto l’Europa a solo mercato; la disoccupazione che si sta però affrontando con nuovi accordi commerciali internazionali e con un consistente piano d’investimenti; l’eccesso di regolamentazione e le interferenze nella vita dei cittadini. Per Juncker è tempo di crescere nell’unità (per esempio con un esercito unico che rappresenterebbe anche un motivo di risparmio per i singoli Stati), in quest’Europa che “si dà regole che non rispetta” e in cui “la grande assente è la solidarietà”, come dimostra la crisi dei migranti che l’Italia ha affrontato “nonostante l’assenza dell’Ue”, di cui ne ha così “salvato la reputazione”.