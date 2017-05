Scuole superiori: “Parole O_Stili”, il 15 maggio a lezione di educazione digitale con “Condivido”

“Condivido – Il Manifesto della comunicazione non ostile nelle scuole”, progetto educativo promosso da “Parole O_Stili”, sarà presentato il 15 maggio, dalle 10 alle 11.45, a Milano all’UniCredit Pavilion, nel corso di un evento gratuito rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori. L’iniziativa è realizzata in partnership con Miur, Università Cattolica del Sacro Cuore, UniCredit, Gruppo Newton e Spaziouau per contrastare l’utilizzo e la diffusione di linguaggi ostili. L’evento si svolgerà in contemporanea tra l’UniCredit Pavilion di Milano, la Stazione Marittima di Trieste, l’Auditorium Gervasio di Matera e la Fiera di Cagliari grazie al supporto di Fondazione Matera 2019, Regione Friuli-Venezia Giulia e Regione Autonoma della Sardegna. Al centro dell’evento ci sarà il “Manifesto della comunicazione non ostile”, una carta che raccoglie i 10 princìpi proposti e votati dalla Rete negli scorsi mesi “per ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi che si propagano in Rete”. La carta, che è stata presentata lo scorso febbraio, è stata subito adottata in molte scuole italiane da docenti e genitori. Un virus positivo che “Condivido” vuole alimentare grazie alla partecipazione della ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e dei tanti personaggi pubblici che hanno scelto di intervenire contro la violenza nelle parole. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. Per assistere alla diretta streaming gratuita, i docenti dovranno registrare la propria classe sul sito web dell’iniziativa (www.paroleostili.com/condivido). Durante la diretta sarà chiesto ai partecipanti di interagire in tempo reale con i relatori, attraverso una Web App creata “ad hoc”, i dettagli verranno indicati dall’organizzatore in prossimità dell’evento.

“Parole O_Stili” è un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole sostenuto da oltre 500 giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer della Rete. “Questo evento nasce dal desiderio di mostrare ai giovani che un altro modo di stare in Rete è possibile – dice Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili -. Perché ci sia un vero cambiamento è importante proporre dei modelli positivi, anche con leggerezza, come proveremo a fare noi con il contributo di tutti i partner e i personaggi pubblici che credono in questo progetto. La diffusione che ha avuto il Manifesto nelle sue prime settimane di vita dimostra che c’è una grande voglia di reagire ai linguaggi ostili che inquinano le relazioni e la Rete”. Info: www.paroleostili.it