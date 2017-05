Romania: plenaria dei vescovi, al centro dei lavori referendum sulla famiglia, scuola, centenario di Fatima

La visita del Papa in Romania, la famiglia, l’educazione, i giovani, il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima. Questi i temi che sono stati al centro dei lavori dell’assemblea plenaria della Conferenza episcopale romena, svoltasi a Cluj-Napoca, dal 3 al 5 maggio. In un comunicato stampa rilasciato oggi, i vescovi hanno confermato di attendere la visita del Santo Padre in Romania nel 2018, e hanno ribadito il loro desiderio di dialogo aperto con il ministero dell’Istruzione, ricordando che finora la Chiesa cattolica ha fatto alcune proposte legislative pertinenti che sono state purtroppo ignorate dalle autorità. La Conferenza episcopale ha pubblicato, inoltre, una lettera aperta nella quale i vescovi esprimono il loro sostegno per il referendum con il quale si propone la modifica dell’articolo della Costituzione romena che definisce la famiglia, cambiando l’espressione “unione tra sposi” in “unione tra un uomo e una donna”. Hanno deciso anche di celebrare tra il 13 maggio e il 13 ottobre il Giubileo delle apparizioni della Madonna a Fatima, con varie iniziative nelle diocesi ed eparchie della Chiesa locale e con preghiere di consacrazione del popolo e delle comunità al Cuore Immacolato di Maria. La prossima assemblea plenaria si svolgerà a Iași, dal 18 al 20 settembre.