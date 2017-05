Regno Unito: elezioni locali, vittoria Tory. Longley (commentatore), “scontro con Ue rafforza il voto conservatore”

(da Londra) Il commentatore britannico Clifford Longley, interpretando il voto locale di ieri nel Regno Unito, pensa che lo scontro verbale ed emotivo tra Theresa May e i leader europei finirà per danneggiare i negoziati sul Brexit, “che devono essere condotti in modo razionale”, dice. “Quella cifra di 100 miliardi di euro”, ma i dati non sono ancora certi, “che la Gran Bretagna dovrà pagare alla Ue della quale hanno parlato tutti i media ha dato agli elettori la sensazione che l’Unione voglia punire il nostro Paese e li ha esasperati spingendoli a votare Tory”, dice ancora Longley. “Capisco che il progetto europeo sia caro a molti leader europei e che molti soffrano a vederlo danneggiato dal voto” per il Brexit, “ma è importante accantonare queste emozioni negative per il bene del Regno Unito e anche dell’Unione europea”. “L’altro risultato rilevante di queste elezioni locali sembra essere un ulteriore sconfitta del leader laburista Jeremy Corbyn”, dice ancora Longley, “che non vorrà andarsene, danneggiando ancora il suo partito. La mancanza di una vera opposizione ai Tory è molto negativa per la politica britannica perché rende ancora più intransigente Theresa May. Mentre con una maggioranza più risicata la May sarebbe stata disposta a negoziare con gli altri partiti, con questa vittoria” alle elezioni locali “diventerà ancora più intransigente”.