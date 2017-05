Regno Unito: elezioni locali, vittoria Tory. Longley (commentatore), “premier May più forte. Sparisce l’Ukip”

(da Londra) “La buona notizia è la fine del partito Ukip”, nato per portare la Gran Bretagna fuori dall’Unione europea, “ma la cattiva è lo spostamento a destra del partito conservatore, che ha raccolto quei voti, e il sostegno dato a Theresa May nella sua determinazione di ottenere un hard Brexit”. Manca ancora qualche ora alla fine dello spoglio delle schede delle ultime elezioni locali britanniche, prima di quelle nazionali dell’8 giugno prossimo, nelle quali si è votato per 4851 seggi in 88 circoscrizioni e per consigli comunali-chiave come quelli di Manchester, Liverpool e Glasgow, e Clifford Longley, consulente editoriale del settimanale cattolico “Tablet”, pensa che i toni forti usati dai leader europei Angela Merkel e Jean-Claude Juncker nei confronti della Gran Bretagna, da quando il processo del Brexit è cominciato, hanno indispettito l’elettorato britannico e rafforzato la posizione del primo ministro. “Se i risultati di queste ore verranno confermati, lo Ukip sarà eliminato dal panorama elettorale e i Tory molto rafforzati, mentre il Labour perderà ancora voti, e ad essere indebolito sarà anche l’unico partito davvero europeista, quello Liberaldemocratico”, dice Longley. “Certo i tabloid popolari di destra hanno esagerato i toni usati dai rappresentanti dell’Unione europea, ma il risultato è stato un inasprirsi dell’elettorato britannico da sempre molto orgoglioso e non disposto ad essere sfidato”, dice ancora Longley.