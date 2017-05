Povertà: Oxfam inaugura quattro Community center a Torino, Firenze, Arezzo e Catania. Da oggi raccolta fondi via sms

Parte oggi la campagna di raccolta fondi di Oxfam Italia (federazione di ong per la riduzione della fame nel mondo), tramite sms, denominata “Un pezzo alla volta”. L’intento è il contrasto della povertà in Italia, dove una persona su quattro, secondo l’organizzazione, è a rischio indigenza, mentre il 7% vive in povertà. Fino al 15 maggio sarà possibile devolvere un’offerta con un sms o una chiamata da telefono fisso al 45528. In particolare Oxfam inaugura i Community center per combattere la povertà nel Paese. “Oxfam combatte da oltre 70 anni la povertà in molte parti del mondo e ora è pronta a farlo in Italia, dove un numero sempre maggiore di famiglie si trova in condizioni di crescente disagio – dichiara Maurizia Iachino, presidente di Oxfam Italia -. Metà delle famiglie nel nostro Paese fatica ad arrivare alla fine del mese e un terzo di esse non riesce a far fronte a normali spese mediche. Ci impegneremo per sostenere chi non ha più i mezzi per condurre una vita dignitosa e chi rischia di ritrovarsi senza domani”. Oxfam, in collaborazione con la Diaconia valdese, inaugura i Community center realizzati nelle periferie di Torino, Firenze, Arezzo e Catania “per offrire sostegno e riscatto a quanti si trovano in situazioni di fragilità economica e sociale”.

“I Community center di Oxfam vogliono essere una risposta per chi si trova sull’orlo dell’esclusione sociale, di una povertà aggravata da un contesto di crescenti disuguaglianze economiche e sociali”. I centri delle quattro città “sono luoghi aperti, privi di burocrazie e formalità, in cui coloro che si trovano in situazioni di fragilità economica e sociale possono colmare un gap informativo che spesso sperimentano, non conoscendo di quali servizi potrebbero usufruire e di quali supporti potrebbero beneficiare”. Numerosi i servizi offerti dai Community center alle persone in situazione di precarietà economica e fragilità sociale. La Campagna di raccolta fondi è sostenuta da Rai per il sociale (dall’8 al 14 maggio) e da Tv2000 (da oggi al 15 maggio). Per ulteriori informazioni: www.oxfamitalia.org.