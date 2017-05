Pellegrinaggi: la Guida della Custodia, in 800 pagine tutta la storia, la religione, l’arte e l’archeologia della Terra Santa

“Guida francescana per pellegrini e viaggiatori”

Una Guida nata dall’esperienza diretta sul posto degli autori, tutti frati, professori dello Studio Biblico francescano di Gerusalemme e guide specializzate e raccontata in 800 pagine densa di storia, religione, arte e archeologia della Terra Santa. In un unico volume tutto su Israele, Palestina, Giordania, Sinai ma anche sui luoghi santi di pellegrinaggio, i santuari e le pietre vive di questa terra, vale a dire le comunità cristiane che vi abitano. Il volume, “Terra Santa” presentato ieri a Roma e curato da fra Heinrich Fürst (morto nel 2014) e fra Gregor Geiger, va a colmare l’assenza di una completa guida della Terra Santa in lingua italiana come spiegato da padre fra Claudio Bottini, decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, nel corso dell’illustrazione. E i numeri del testo lo confermano: al suo interno 32 pagine a colori con le mappe delle principali città e dei siti archeologici più significativi, 245 luoghi descritti in maniera dettagliata, con gli orari di apertura e tutte le informazioni utili per i turisti e puntuali riferimenti biblici per ogni località, con oltre 180 brani riportati integralmente. “Una vera e propria guida francescana – ha rivelato fra Gregor Geiger che ha portato a compimento l’opera dopo la morte del suo confratello Fürst – ho aggiunto al titolo della guida la parola ‘francescana’ perché ho ricordato la visita di Francesco in Terra Santa e ne ho dato una lettura francescana anche grazie ai vari contributi di studiosi della Custodia”. Non è un caso, quindi, che la stessa Guida sia stata assunta come “strumento di riferimento” dalla Custodia di Terra Santa e che abbia la prefazione del Custode, padre Francesco Patton. Alla presentazione ha partecipato anche l’ex Custode di Terra Santa e oggi Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa che ha definito la Guida “uno strumento per esprimere anche l’identità cristiana in senso storico, spirituale, teologico in un momento in cui, in questa Terra, tutti parlano di confini geografici”. Del volume è già pronta la versione digitale.