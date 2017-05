Pedofilia: Grasso (Senato) a Meter, “favorire con fermezza politiche di tutela bambini” è “dovere inderogabile”

“Favorire energicamente e con fermezza le politiche di tutela per i bambini. Garantire loro ogni protezione da abusi e pericoli è compito di tutti noi, costituisce un dovere inderogabile di un Paese civile e democratico”. È quanto scrive il presidente del Senato, Pietro Grasso, in una lettera a Meter per la 21ª Giornata bambini vittime della vilenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza contro la pedofilia. Grasso – riferisce Meter – esprime “vivo apprezzamento per questo tradizionale appuntamento che accende, ancora una volta, i riflettori sulle nuove forme di schiavitù e sulle esigenze dei bambini”. “La legislazione vigente a tutela dei minori – continua il presidente del Senato – sia a livello nazionale, sia internazionale, è senza dubbio un’esemplare conquista sociale e civile in materia di diritti umani. I progressi raggiunti sono straordinari”, osserva, “ma ancora c’è tanto da fare, in particolare dove persistono situazioni di degrado e di sottosviluppo che impediscono condizioni di vita rispettose dei diritti dei minori, non solo per la mancanza di mezzi necessari a garantire loro condizioni di sicurezza, ma anche per una totale assenza di sicurezza in tal senso”.