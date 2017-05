Papa Francesco: i cristiani in Africa “diano una testimonianza profetica di riconciliazione, di giustizia e di pace”

I cristiani in Africa “diano una testimonianza profetica di riconciliazione, di giustizia e di pace a imitazione di Gesù Misericordioso”: è l’esortazione di Papa Francesco nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di maggio. Il Video del Papa è un’iniziativa globale sostenuta dalla Rete mondiale di preghiera del Papa (Apostolato della preghiera) per collaborare alla diffusione delle intenzioni mensili del Santo Padre sulle sfide dell’umanità. “Quando guardiamo l’Africa – afferma il Papa – vediamo molto di più delle sue grandi risorse naturali. Vediamo la sua gioia di vivere e, soprattutto, un motivo di speranza nel suo ricco patrimonio intellettuale, culturale e religioso. Ma non possiamo smettere di guardare le guerre fratricide – aggiunge Papa Francesco – che decimano le popolazioni e distruggono le loro ricchezze naturali e culturali. Uniamoci ai nostri fratelli di questo grande continente – conclude il Papa – e preghiamo insieme per i cristiani in Africa”, perché siano testimoni di pace.