Papa Francesco: a Collegio Pio Romeno, “se non si custodisce la memoria, finiamo nella mediocrità del clericalismo”

“Se non si custodisce la memoria, finiamo nella mediocrità del clericalismo”. Lo ha detto oggi, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza, nella Sala del Concistoro, la comunità del Pontificio Collegio Pio Romeno di Roma, in occasione dell’80° di fondazione del Collegio. “Custodire la memoria e coltivare la speranza”, i due interrogativi consegnati da Francesco alla Chiesa greco-cattolica romena, che “ha risentito delle tragiche vicende legate alla persecuzione ateista per poi assistere a una rinascita e aprirsi negli ultimi anni a nuove sfide”. “Questa storia, fatta di grandi testimoni della fede e di momenti di prova, di inverni rigidi e di primavere fiorenti, vi appartiene”, ha detto il Papa: “È bene custodirla, non per rimanere ancorati al passato, ma per vivere le vicende che ogni epoca presenta con il sostegno di una memoria evangelica viva, che abbraccia una storia più grande di noi e rimane sempre aperta all’azione dello Spirito”. “Irrobustendo la vostra memoria ecclesiale, sarete aiutati a vincere una tentazione pericolosa che potrà presentarsi – ha assicurato Francesco -: quella di adagiarsi nella mediocrità, di accontentarsi di una vita ‘normale’, dove tutto va avanti senza slancio e senza ardore, e dove prima o poi si finisce per diventare custodi gelosi del proprio tempo, delle proprie sicurezze, del proprio benessere”. “Un pastore, in quanto discepolo configurato a Cristo che ha dato la vita fino alla fine, non può permettersi di scendere a patti con una vita mediocre o di adattarsi alle situazioni senza rischiare nulla”, il monito de Papa. “Il vostro Collegio sia sempre più una ‘palestra’ dove allenarsi a donare la vita con disponibilità”, l’auspicio.