Papa Francesco: a Collegio Pio Romeno, “c’è tanto bisogno di alimentare la speranza cristiana”. Saluta gli studenti siriani e auspica “vie di riconciliazione e di bene”

“C’è tanto bisogno di alimentare la speranza cristiana, quella speranza che dona uno sguardo nuovo, capace di scoprire e vedere il bene, anche quando è oscurato dal male”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza la comunità del Pontificio Collegio Pio romeno, che festeggia gli 80 anni dalla fondazione. “Se la speranza ravviva i nostri occhi, vedremo ciò che è nascosto”, ha detto Francesco citando Sant’Efrem e salutando gli studenti siriani del Pontificio Collegio che porta il suo nome. “Incontrandovi, penso alla situazione nella quale si trovano tanti fedeli delle vostre terre, tante famiglie che sono obbligate ad abbandonare la propria casa di fronte all’abbattersi di ondate di violenza e di sofferenza”, ha proseguito il Papa riferendosi alla situazione della Siria: “Questi nostri fratelli e sorelle desidero abbracciare in modo speciale, insieme ai loro patriarchi e vescovi. Con loro invoco il dono pasquale della pace: Gesù, rifugio che incoraggia e consola, ‘speranza di chi è privo di speranza’, ispiri i cuori e le menti perché finalmente si aprano vie di riconciliazione e di bene.”. “Vi auguro che la vostra casa sia un cenacolo dove lo Spirito plasmi missionari di speranza, portatori contagiosi della presenza del Risorto, coraggiosi nella creatività e mai scoraggiati davanti ai problemi e alle carenze di mezzi”, gli auguri alla comunità del Collegio romeno, salutati insieme all’arcivescovo maggiore e ai vescovi del Sinodo: “Lo Spirito Santo susciti in voi anche il desiderio di ricercare e promuovere, con cuore purificato, il cammino della concordia e dell’unità tra tutti i cristiani”.