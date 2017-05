Papa a Fatima: Burke, “sarà accolto dal sacerdote più anziano del Portogallo”, 104 anni. Atteso un milione di persone

Il 13 maggio, quando alle 9.30 arriverà nella basilica del santuario della Madonna di Fatima, Papa Francesco “sarà ricevuto dal sacerdote più anziano del Portogallo: 104 anni”. A rivelarlo ai giornalisti è stato Greg Burke, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, illustrando nel dettaglio il prossimo viaggio apostolico internazionale di Francesco. Prima della Messa, in programma alle 10 all’aperto – con l’omelia, che sarà il suo terzo discorso in Portogallo – il Papa entrerà in basilica per pregare sulla tomba dei due beati, Francesco e Giacinta Marto. Dopo la Messa, la benedizione con il Santissimo ai malati, seguita da alcune parole che costituiranno il suo quarto discorso. Alle 12.30, con la “papamobile”, il Papa tornerà a casa per il pranzo con i vescovi del Portogallo e il seguito. Subito dopo, alle 13.45, Francesco compirà un percorso con la “papamobile” in piazza e per una parte della strada verso la base militare, poi cambierà macchina e, una volta arrivato a destinazione, sarà accolto dal presidente del Portogallo, poi la cerimonia di congedo e la partenza. Al briefing di oggi sono intervenuti anche Carmo Rodeia, direttrice della Comunicazione del santuario di Fatima – che ha dato alcuni “numeri” del viaggio: 200 giornalisti, 200 preti, 71 vescovi e 8 cardinali concelebranti alla Messa “a cielo aperto” di sabato – e padre Nuno Rosário Fernandes, direttore del dipartimento di comunicazione del Patriarcato di Lisbona, che conversando a margine con i giornalisti ha confermato che l’afflusso previsto a Fatima è il doppio della capienza del recinto del santuario, che di solito può contenere fino a 400mila persone. Circa un milione, quindi, la cifra stimata per l’abbraccio a Papa Francesco.