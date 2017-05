Paesi Bassi: “Chiamati”, rivista del seminario per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Una “rivista patinata” esce in questi giorni per il seminario maggiore di Rolduc a Kerkrade, nella diocesi di Boscoducale (Paesi Bassi) in vista della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebra domenica 7 maggio. “Chiamati”, questo il titolo del numero unico della rivista, intende offrire “agli interessati uno sguardo dietro le quinte del seminario”, attraverso interviste con gli studenti, gli insegnanti e il personale, per spiegare “che cosa significhi essere un sacerdote e raccontare le esperienze” della chiamata al sacerdozio e del percorso di formazione. Sulla rivista anche un contributo del vescovo di Boscoducale, mons. Frans Wiertz, in cui racconta i ricordi del suo passaggio in seminario. Il rettore Lambert Hendriks definisce come “semina per il futuro” il lavoro di formazione dei futuri sacerdoti e osserva: “Chi vuole essere in questo momento un prete deve essere estremamente adattabile, avere una fede forte come la roccia e la capacità di affrontare le avversità”. Sono una trentina i giovani in corso di formazione presso il seminario maggiore di Rolduc.