Ong e migranti: Medici senza frontiere, sulla “Prudence” oggi nessun migrante vivo. 6 i corpi recuperati in mare

Nessun migrante è sbarcato dalla Prudence, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf) attraccata questa mattina al porto di Catania. Nessuno vivo. A bordo, infatti, c’erano “sei corpi – cinque giovani donne e un uomo -, recuperati dal mare nei giorni scorsi”, informa Msf. Il team medico di Msf stima che siano stati in acqua per almeno sei giorni prima di essere trovati. I corpi sono stati recuperati in acque internazionali, quattro di questi a 42 miglia nautiche dalla costa libica, e il quinto a circa 20 miglia. L’ultimo corpo è stato trasferito dalla Vos Hestia, di Save the Children, che lo aveva trovato in mare nella stessa area.

“Oggi torniamo con una nave vuota, invece di soccorrere dei vivi abbiamo recuperato sei salme. Migliaia di persone continuano a rischiare la loro vita e a morire affrontando la traversata, e temiamo che la situazione possa ulteriormente peggiorare con l’arrivo dell’estate e il deteriorarsi del già instabile contesto in Libia”, afferma Michele Trainiti, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per Msf. “Dovremmo forse spegnere per un attimo – prosegue – tutte le polemiche sulle Ong che operano in mare e osservare un minuto di silenzio per questi morti senza nome, che rappresentano la conseguenza diretta delle ipocrite e inaccettabili politiche europee sulla migrazione”.

Nel 2017, 1.090 persone hanno già perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. Lo scorso anno, le morti in mare sono state più di 5.000.