Ong e migranti: Manconi e Bonino, “reagire ad atmosfera di odio e tensione contro chi soccorre e contro i poveri”

“Ad essere sotto accusa senza prove è il concetto stesso del soccorso di esseri umani: si tratta di un vero e proprio conflitto ideologico mirato a colpire l’idea stessa di soccorso e di solidarietà umana e ad abbrutirla, introducendo nel bene il concetto del male, che sporca e sfigura quell’attività”: così Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani del Senato, ha introdotto oggi la conferenza stampa sul tema “La grande bugia della navi-taxi. Le Ong e il soccorso in mare dei migranti”. “Qual è il reato di cui dovremmo parlare? Qual è la colpa?”, si è chiesto Manconi, precisando che nessuna delle due categorie di cui si discute, “il soccorso non autorizzato e i corridoi umanitari non regolamentati, è traducibile in fattispecie penali”. La parlamentare Emma Bonino ha puntato l’attenzione sulla necessità di “difendere le garanzie e lo stato di diritto per tutti i cittadini, migranti compresi. Un magistrato parla per atti, non per ipotesi e illazioni e la colpevolezza di qualcuno deve essere provata. Tutta questa manipolazione politica serve a non affrontare con serietà il problema vero, non semplice, della mobilità globale, che è oramai un dato strutturale. La migrazione è un fenomeno che va governato, non demonizzato né rimosso”. “Dobbiamo assolutamente reagire a questa atmosfera mefitica di odio e tensione prima che sia troppo tardi ed entri pervasivamente nella mente della gente – ha esortato Bonino -. Non dobbiamo subire questa ondata di odio contro i poveri, che se poi sono stranieri è ancora peggio”.