Notizie Sir del giorno: riforma editoria, tavolo di lavoro Ucs-Fisc-Corallo-Acec, Papa in Romania, Ong e migranti, stato dell’Unione

Editoria: costituito un tavolo di lavoro Ucs-Fisc-Corallo-Acec. Don Maffeis (Cei), “risposta unitaria per accompagnare le diocesi”

Nasce un tavolo di lavoro, coordinato dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali (Ucs) della Cei e composto da Fisc (la federazione che raggruppa 191 testate diocesane), Corallo (associazione cui fanno capo 197 radio e 62 tv di tutte le Regioni, 2 consorzi radio, 1 agenzia d’informazione) e Acec (associazione rappresentativa delle 804 Sale della Comunità). Obiettivo: accompagnare le diocesi italiane nella ricezione della nuova “disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”. Oggi, infatti, all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri c’era l’approvazione in via definitiva del decreto attuativo della Legge 198, che introduce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale. Il tavolo di lavoro Ucs-Fisc-Corallo-Acec, spiega don Maffeis al Sir, “è una risposta unitaria per accompagnare le diocesi in questo momento”. (clicca qui)

Romania: plenaria dei vescovi, “Papa Francesco atteso per l’anno prossimo”

“Papa Francesco desidera venire in Romania, in una visita messa sotto il segno dell’unità”: lo ha detto ai vescovi romeni il nunzio apostolico in Romania, mons. Miguel Maury Buendìa, secondo un comunicato stampa rilasciato oggi dalla Conferenza episcopale romena. Il Santo Padre è stato invitato ufficialmente l’anno scorso dai vescovi romeni e anche dal presidente della Romania, Klaus Johannis, e sembra che anche la Chiesa ortodossa romena si sia espressa in modo positivo. “Siamo informati che anche il Patriarca della Romania ha trasmesso” un messaggio “al Santo Padre che è atteso in Romania”. (clicca qui)

Stato dell’Unione: Juncker (Commissione), “in Europa la grande assente è la solidarietà”. Migranti, plauso all’Italia

L’Unione europea riscuote apprezzamento e stima da chi vive oltre i suoi confini; non altrettanto da chi la abita. Per questo è utile fermarsi a guardarne i successi: questo l’abbrivio della “chiacchierata”, come da lui stesso definita, che il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha tenuto nel gremito Salone dei Cinquecento a Firenze, nel contesto dello Stato dell’Unione. Per Juncker è tempo di crescere nell’unità (per esempio con un esercito unico che rappresenterebbe anche un motivo di risparmio per i singoli Stati), in quest’Europa che “si dà regole che non rispetta” e in cui “la grande assente è la solidarietà”, come dimostra la crisi dei migranti che l’Italia ha affrontato “nonostante l’assenza dell’Ue”, di cui ne ha così “salvato la reputazione”. (clicca qui)

Ong e migranti: don Soddu (Caritas italiana), “basta ipocrisie istituzionali, chiarire le posizioni”

“Se il retro pensiero di chi attacca costantemente il lavoro delle Ong, è quello di arrivare a rinunciare all’attività di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo, per evitare che queste persone raggiungano il nostro Paese, è bene che venga detto apertamente al fine di creare le condizioni per un confronto chiaro e aperto su un tema che riguarda i diritti umani”. Lo ha affermato oggi don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, durante una conferenza stampa al Senato sul tema “La grande bugia delle navi-taxi. Le Ong e il soccorso in mare dei migranti”. “Certamente – ha precisato – vedremmo con maggior favore un dibattito nel quale le posizioni siano chiare, piuttosto che questa ipocrisia istituzionale”. (clicca qui)

Sud Sudan: fr. Fischnaller (missionario), “la zona di Lomin è terreno di battaglia”

La situazione in Sud Sudan è drammatica. Lo testimonia fr. Erich Fischnaller, il missionario di origini altoatesine, che da anni opera nel Paese africano. Il riaccendersi del conflitto interno ha reso impraticabile la zona di Lomin, quella in cui fr. Erich aveva la sua missione. Missione che è stata saccheggiata, nelle scorse settimane e dove ora rimane gran poco. Lo stesso fr. Fischnaller – che in un primo momento aveva deciso di rimanere nella zona – è stato costretto a scappare verso l’Uganda. La cronaca di quanto sta avvenendo nella regione arriva via WhatsApp al direttore dell’ufficio missionario diocesano Wolfgang Penn. (clicca qui)

Pedofilia: don Di Noto (Meter), “non siamo soddisfatti, si deve fare di più”

“Non siamo soddisfatti. Si deve fare di più”. È quanto scrive sul Sir don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’associazione Meter Onlus, in occasione della XXI Giornata dei bambini vittime (Gbv) della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza, celebrata dal 25 aprile alla prima domenica di maggio. “Serve una mobilitazione silente, con un’amplificazione maggiore e sensibilità attiva, operativa. Non solo indignazione, non solo una burocratizzazione sull’abuso o una frase ad effetto”, lamenta don Di Noto. (clicca qui)

Gmg 2019: la Chiesa di Panama riceve sabato 13 maggio la croce e l’icona di Maria. Domenica 14 presentazione del logo ufficiale

Nel corso di una veglia giovanile, nell’ambito del 47° Congresso eucaristico, la Chiesa cattolica di Panama riceverà sabato 13 maggio la croce e l’icona di Maria, segni distintivi della Gmg, appuntamento che la città centroamericana ospiterà nel 2019. Lo ha spiegato ieri nel corso di una conferenza stampa l’arcivescovo di Panama, mons. José Domingo Ulloa Mendieta, aggiungendo che l’arrivo della croce e dell’icona sono una tappa particolarmente importante, mentre prosegue il conto alla rovescia in vista del 2019. (clicca qui)