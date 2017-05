Migranti: Coldiretti, bene lotta a caporalato. Estendere legge a import. Domani campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”

Un’operazione resa possibile grazie alla legge sul caporalato che è importante venga ora estesa anche prodotti importanti che spesso arrivano sugli scaffali dopo un percorso di sfruttamento in Paesi che non rispettano le normative in materia di tutela dei lavoratori – a partire da quella sul caporalato – vigenti nel nostro Paese. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento all’operazione dei carabinieri contro lo sfruttamento dei rifugiati ospitati nei centri di accoglienza. A tutela dei lavorato italiani e stranieri arriva nei mercati e nelle piazze di tutta Italia la campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” contro gli scafisti e lo sfruttamento che alimenta il fenomeno delle migrazioni, promossa da Focsiv – Volontari nel mondo, insieme a Coldiretti e Campagna amica, con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della diffusione nei Centri missionari diocesani della Cei. Pacchi di riso 100% italiano della Fdai – Filiera degli agricoltori italiani, saranno distribuiti da 4 mila volontari per una donazione minima di 5 euro, e andranno a finanziare 41 interventi a sostegno di 119.543 famiglie di contadini, in un mondo in cui oltre il 70% di quanti sono vittime della fame sono proprio agricoltori costretti ad abbandonare la propria terra. L’appuntamento è domani in mille piazze, mercati e parrocchie di tutta Italia. Il programma completo si può trovare sul sito http://www.campagnamica.it/Pagine/default.aspx. Nell’occasione sarà presentata l’analisi Coldiretti su “Lo sfruttamento nascosto nel carrello degli italiani” che svelerà come sono realmente ottenuti alcuni dei prodotti che portiamo ogni giorno sulle tavole. Fino all’ 8 maggio, inoltre, con un Sms da cellulare personale o con una telefonata da rete fissa al 45529, si potrà sostenere il Villaggio solidale nell’area di Rosarno in Calabria, realizzato insieme a Coldiretti, che darà ospitalità agli immigrati sottraendoli allo sfruttamento del caporalato, garantendo loro un regolare contratto di lavoro per la raccolta stagionale.