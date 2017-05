Messico: vescovi, uno studio sui “desaparecidos”. “Le sparizioni forzate un grave problema che non si può ignorare”

“Ogni giorno siamo testimoni, attraverso i mezzi di comunicazione, di persone scomparse, sul web si ricercano persone scomparse, tra le quali bambini, donne adolescenti, e la televisione mostra i volti di persone sparite”. Lo scrive il segretario generale della Conferenza episcopale messicana (Cem), mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, nel presentare attraverso un comunicato lo studio “I desaparecidos mancano a tutti”, elaborato dall’Osservatorio nazionale della Cem. Nella nota si ricordano alcuni episodi che hanno suscitato particolare scalpore, come la scoperta, avvenuta lo scorso anno nella città di Torreón (stato di Veracruz), di quella che è chiamata “la fossa clandestina più grande del mondo”, con quattromila frammenti ossei. O come la fossa di Jojutla, nello stato di Morelos.

“Queste notizie – scrive mons. Miranda – ci sferzano come cattolici e come cittadini”, chiedono di “risvegliarci di fronte a Dio, perché la violenza ha raggiunto le nostre famiglie. Il popolo del Messico non deve abituarsi né essere indifferente rispetto a questa cruda realtà”.

Nel rapporto si ricordano le prese di posizione delle Nazioni Unite, di Papa Francesco durante la sua visita in Messico e della Chiesa messicana. Si analizza il fenomeno, viene ripercorso il suo sviluppo negli anni, si evidenzia in particolare la necessità dell’accompagnamento e della vicinanza per i familiari delle persone scomparse. Prosegue mons. Miranda: “Le sparizioni forzate sono un grave problema che né l’autorità, né la Chiesa, né la società civile possono ignorare. I messicani vivono in un ambiente di timore che attenta alla dignità delle persone e questa paura infonde ulteriore terrore e genera ancora più violenza. Il problema non si risolve solo con i buoni propositi”, ma con un’adeguata formazione. La Chiesa, poi, è chiamata ad essere coraggiosa, “cercando la costruzione della pace”.