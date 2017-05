Lussemburgo: novena mariana, tradizione dal 1666. E da domani si passa da 274 parrocchie a 33 nuove suddivisioni pastorali

In Lussemburgo sabato 6 maggio prende l’avvio la storica “ottava”, tradizionale novena di preghiera mariana che dal 1666 si svolge ogni anno tra la quarta e la sesta domenica del tempo di Pasqua (6-21 maggio). Le due settimane, caratterizzate da un calendario quotidianamente arricchito da numerosi eventi spirituali animati dai diversi gruppi parrocchiali e associativi, quest’anno saranno segnate in modo particolare dalla erezione delle nuove parrocchie a seguito del lungo percorso di ristrutturazione che ha portato l’arcidiocesi a trasformare le 274 parrocchie esistenti in 33 nuove suddivisioni pastorali. Il passaggio, annunciato alcuni mesi fa, diventa ora effettivo. In apertura dell’ottava, oltre all’atto solenne di erezione delle parrocchie, si svolgerà anche la “notte delle cattedrali”, con l’apertura straordinaria serale ed eventi artistici nella cattedrale. Il tema dell’ottava 2017 è “Prendiamo il largo!” e il predicatore incaricato è padre Tom Kerger, teologo e vicario episcopale per la riorganizzazione delle parrocchie. Come ogni anno, saranno migliaia i pellegrini che andranno a pregare davanti alla statua della “nostra Signora del Lussemburgo, consolatrice degli afflitti”. La sera del 13 maggio una processione animata dalla comunità portoghese sarà dedicata al centenario delle apparizioni di Fatima. L’ottava si concluderà domenica 21 maggio con una messa pontificale, il rinnovamento della consacrazione a Maria e il pellegrinaggio di chiusura.