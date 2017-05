+++ Editoria: costituito un tavolo di lavoro Ucs-Fisc-Corallo-Acec. Don Maffeis (Cei), “risposta unitaria per accompagnare le diocesi” +++

Nasce un tavolo di lavoro, coordinato dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali (Ucs) della Cei e composto da Fisc (la federazione che raggruppa 191 testate diocesane), Corallo (associazione cui fanno capo 197 radio e 62 tv di tutte le Regioni, 2 consorzi radio, 1 agenzia d’informazione) e Acec (associazione rappresentativa delle 804 Sale della Comunità). Obiettivo: accompagnare le diocesi italiane nella ricezione della nuova “disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”. Oggi, infatti, all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri c’era l’approvazione in via definitiva del decreto attuativo della Legge 198, che introduce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale. Il tavolo di lavoro Ucs-Fisc-Corallo-Acec, spiga don Maffeis al Sir, “è una risposta unitaria per accompagnare le diocesi in questo momento. L’obiettivo è riuscire ad affrontare la riorganizzazione delle nostre testate in maniera integrata, senza fughe in avanti, attenti a coniugare la ricchezza di una tradizione – a servizio della Chiesa e della gente – con le nuove opportunità, sostenute anche dalla normativa in atto. È una proposta per attraversare questa stagione di transizione riorganizzando le forze, secondo criteri che coniughino il campanile e la Rete, come pure investimenti e sostenibilità”. Insieme a questo impegno nell’accompagnamento giuridico, il tavolo mira ad offrire anche percorsi di formazione, “perché – sottolinea Maffeis – i professionisti dell’informazione devono essere ben attrezzati in funzione della verità in tempi complicati come quelli attuali”.