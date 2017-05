Economia circolare: Milano, dibattito in Cattolica sulla riduzione degli sprechi alimentari

“Riduzione degli sprechi alimentari attraverso la donazione di cibi freschi”: è il titolo dell’incontro in programma oggi pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30, nell’aula G.122 dell’Università Cattolica (largo Gemelli 1) di Milano. L’evento è organizzato nell’ambito del palinsesto di Milano Food City, la rassegna dedicata al cibo e all’alimentazione in programma a Milano fino all’11 maggio. Intervengono al dibattito, fra gli altri, la deputata Maria Chiara Gadda, Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, Marco Magnelli, direttore dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia. “La riduzione degli sprechi alimentari – spiegano gli organizzatori – è centrale per la gestione sostenibile del sistema agroalimentare e la riduzione dei rifiuti alimentari è una delle priorità del Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.