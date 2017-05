Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco titoli e tg politico realizzato dall’agenzia DIRE (anche su www.dire.it).

Legittima difesa, via la ‘notte’ dal testo

Dopo le polemiche sui social e le parole del segretario Renzi, il Pd apre alla modifica del disegno di legge sulla legittima difesa. Il relatore David Ermini spiega che “se il problema è la notte, togliamo la parola”, locuzione che nasconde quello che c’è realmente nel testo”. Resta contrario il segretario della Lega Matteo Salvini, che preannuncia una raccolta di firme per l’abrogazione. Mentre il presidente del Senato Pietro Grasso prende atto delle correzioni annunciate e si rallegra: “Meno male che c’è il Senato” dice, visto che sul tema si potrà intervenire a Palazzo Madama.

Juncker: sui migranti Italia salva onore europeo

“L’Italia fa tutto quello che può sull’emergenza migranti e salva l’onore dell’Europa”. A dirlo il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, partecipando a ‘The State of the Union’, a Firenze. Juncker invita gli altri stati membri ad essere più solidali con l’Italia e anche con la Grecia”. Un riconoscimento apprezzato dal ministro degli esteri Angelino Alfano. “Abbiamo messo l’Europa dalla parte giusta della storia” dice, e a Bruxelles chiede di intervenire in Africa. “L’Europa nel suo insieme presidi meglio le proprie frontiere, e organizzi un sistema di interventi in Africa che impedisca le partenze”, spiega il ministro degli esteri.

Ong si difendono: accuse per fermare soccorsi in mare

Le Ong si difendono: “Oltre a ledere la nostra immagine si sta mettendo in discussione il dovere morale di salvare le vite umane in mare”. Open Arms, Save the children e Medici senza frontiere replicano così a chi li accusa di fare da taxi del Mediterraneo, nel corso di un convegno organizzato al Senato da Luigi Manconi, presidente della commissione diritti umani. Un duro attacco al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è poi arrivato da Emma Bonino: “Illazioni che gettano un discredito che nessuno ripagherà”.

La Caritas alla politica: basta ipocrisie

Sulle accuse alle ong, don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, invita la politica a fare chiarezza. “Meglio un dibattito nel quale le posizioni siano chiare, piuttosto che questa ipocrisia istituzionale”, dice Soddu all’agenzia Sir, domandandosi se ci siano proposte alternative. Caritas italiana, ricorda, ha fatto la scelta chiara dei corridoi umanitari, “unica alternativa legale e sicura per chi oggi è bloccato in molti Paesi in attesa di raggiungere l’Europa con i barconi. Questa non è solo un’operazione umanitaria ma soprattutto un messaggio politico a chi è troppo timido nel fare scelte coraggiose e necessarie”.