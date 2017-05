Diocesi: Treviso, funzioni regolari per l’adunata nazionale degli Alpini

Funzioni per lo più regolari a Treviso, durante il fine settimana dell’Adunata nazionale degli Alpini, in programma dal 12 al 14 maggio . A confermarlo è mons. Giorgio Marcuzzo, parroco del duomo, che spiega in una nota: “Al termine delle funzioni, nelle scorse settimane, abbiamo avuto modo di accertarci che oltre la metà dei fedeli può raggiungere il centro storico a piedi, quindi abbiamo deciso di mantenere pressoché invariati gli orari delle messe anche durante l’adunata, anche perché probabilmente tra gli alpini della sfilata ce ne saranno molti che parteciperanno alle funzioni in città”.

Sabato 13 a San Nicolò non ci sarà la funzione delle 18.30 poiché verrà celebrata alle 16 la messa ufficiale dell’Adunata con il vescovo di Treviso, mons. Gianfranco Agostino Gardin, e l’ordinario militare, mons. Santo Marcianò. Domenica 14, inoltre, non ci sarà la messa delle ore 11 a S. Maria Maddalena, mentre quella delle 11.30 di Sant’Agnese sarà celebrata nella chiesetta di piazza delle Istituzioni (Appiani). Sabato sera invece in tutte le chiese del centro, esclusa la Cattedrale, e anche in numerosissime strutture fuori città, andranno in scena i cori degli Alpini.