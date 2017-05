Diocesi: Terni-Narni-Amelia, stasera la veglia di preghiera per le vocazioni

In preparazione alla 54ª Giornata mondiale per le Vocazioni, stasera, alle ore 21, nella cattedrale di Terni si terrà la veglia di preghiera per le vocazioni, presieduta da don Luca Andreani, direttore del Centro diocesano vocazioni. “Alzati, va e non temere” è il tema scelto che “invita a riflettere su come la vocazione sia espressione di una vita piena e bella, un dono d’amore ricevuto e ridonato”. La veglia è rivolta in particolare ai gruppi giovanili “per ritrovarsi a pregare coralmente per tutte le vocazioni, da quelle sacerdotali a quelle matrimoniali, alla vita consacrata, al diaconato o alla missione a cui sono invitati i giovani in ricerca”.

La veglia prevede alcune letture del vangelo, canti e una preghiera per ogni specifica vocazione, pronunciata da persone diverse che hanno fatto una scelta vocazionale, sia nel matrimonio o nella vita consacrata o nel servizio al prossimo.

“Una preghiera di gratitudine a Dio per la vita arricchita da tanti doni, per gustare o scoprire o riscoprire la bellezza e la portata della proposta e pro-vocazione che il Signore ci ha postato nel Vangelo e con la vita sensata di tanti santi nostri testimoni nella quotidianità – spiega don Luca Andreani, direttore del Centro diocesano vocazioni -. Una preghiera perché il Signore doni sempre nuove vocazioni, ma soprattutto per comprendere qual è la propria vocazione e come rispondere ad essa. Infatti, solo nella pienezza dell’amore di Cristo, si è capaci di un dono vero e profondo per testimoniare la vita naturale e la fede nella specifica modalità vocazionale di cui ciascuno è investito”.