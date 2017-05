Diocesi: mons. Giudice (Nocera Inferiore-Sarno), invita a pregare per ordinazione don Nappo per imposizione delle mani del Papa

“Un canto di lode si eleva da tutta la Diocesi e si fa gratitudine sincera verso l’amabile persona del Santo Padre Francesco che, domenica 7 maggio, IV Domenica di Pasqua e del Buon Pastore, eleverà all’ordine del presbiterato il nostro diacono Aniello Nappo”. Con queste parole il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, invita l’intera comunità diocesana a partecipare con la preghiera alla Messa di domenica 7 maggio, quando Papa Francesco ordinerà dieci sacerdoti. Tra loro, ci sarà, infatti, don Aniello Nappo, 28 anni, della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Mons. Giudice, “con un nugolo di sacerdoti, con i seminaristi e i diaconi, con i familiari dell’eletto e con un drappello di fedeli provenienti dalle nostre parrocchie”, si legge in una nota, sarà presente nella basilica di San Pietro in Roma “per imporre le mani su don Nello e, in comunione con il Santo Padre, suggellare questo storico momento di festa vocazionale della nostra diocesi”. “A tutti i fedeli della nostra Chiesa, ai quali non è dato essere presenti in Roma – afferma mons. Giudice -, chiedo di unirsi alla gioia nostra attraverso i mezzi della comunicazione con il dono sincero della preghiera, e ai tanti malati e allettati di offrire il dono della sofferenza, affinché la grazia elargita ridondi sulla nostra diocesi per la fioritura di una nuova e promettente stagione vocazionale. Al dono si risponde con il dono; alla generosità con una generosità ancora più larga; alla preghiera, oltre le parole, con il silenzio orante e adorante”. Don Aniello Nappo presiederà la sua prima Messa lunedì 8 maggio, alle 19.30, nella concattedrale di San Michele Arcangelo ad Episcopio di Sarno.