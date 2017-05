Diocesi: mons. Giombanco (Patti), “andare controcorrente: la cultura dell’ascolto sostituisca quella dell’apparire”

“Date credito alla speranza e date spazio alla progettualità. Osate anche l’impossibile, vivendo con l’audacia cristiana”. Così mons. Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, ai giovani della diocesi nel corso della Giornata diocesana a loro dedicata. Sono stati loro il primo incontro ufficiale dopo l’ordinazione espiscopale. Incontrandoli a Mistretta (Me),nei giorni scorsi, il presule ha parlato del Magnificat, dal quale è stato estratto il tema della Giornata, “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. “Ci lasciamo attrarre da parole banali che ci disorientano – ha detto – e permettiamo che le immagini e i messaggi ci sommergano e ci tolgano la capacità del discernimento. E la cultura dell’ascolto deve sostituire quella dell’apparire: occorre andare controcorrente per dare dignità alla vita delle persone”. La proposta è quella di imitare Maria e il suo “triplice sguardo rivolto a Dio, a se stessi e alla storia”. “Bisogna ascoltare, accogliere, custodire, meditare la Parola, in un laboratorio interiore – ha proseguito mons. Giombanco –, perché la fede sia un cammino di cui non sentirsi appagati: la fede non è mai abbastanza”. Parlando direttamente ai giovani, il vescovo ha detto: “Siete il presente e il futuro della nostra società, portatori di slancio, entusiasmo, genuinità. Abbiate una fede animata dall’amore, innanzitutto verso voi stessi, per poter poi amare gli altri. L’amore si sacrifica, si dona, per dare ragioni di vita”. Nel corso della giornata organizzata dal Servizio di pastorale giovanile della Chiesa pattese, diretto da don Giuseppe Di Martino, accanto alla preghiera e alla condivisione, anche numerosi spunti di riflessione e diversi laboratori. Dopo il pellegrinaggio con la Croce, la catechesi ai giovani e il dialogo con il vescovo. Dopo il pranzo, i workshop e i laboratori di canto e musica, di ballo e mimo, di arte, creatività e multimediale.