Diocesi: Milano, “Dialoghi di vita buona”. Prossimo incontro su lavoro ed economia

La tecnica e l’influsso che questa ha nella vita umana, sia in quella quotidiana sia nella strutturazione del pensiero: è questo il filo conduttore delle serate dei “Dialoghi di vita buona” che sono in corso al Piccolo Teatro studio Melato di Milano. Protagonisti dell’evento sono, in varie serate, l’arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola, Severino Salvemini, professore all’Università Bocconi di Milano, Alberto Martinelli, professore alla Statale di Milano, l’imprenditrice Marina Salamon e il direttore della rivista “Vita” Riccardo Bonacina. Le serate sono scandite da momenti di teatro, di cinema e di musica, con la performance del cantante milanese Davide Van De Sfroos. “La metropoli europea, complessa e plurale – si legge in una nota – si trova sempre più spesso a ragionare sulle grandi questioni che segnano e decidono il futuro”. Il prossimo appuntamento è in programma il 15 maggio e avrà come tema la cura, applicata all’economia e al lavoro: nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche, come ritrovare lo spazio dei valori fondanti nella nostra vita? Come ricostruire i quadri di riferimento essenziali che diano senso all’esistenza umana? La serata è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo comunicazione@piccoloteatromilano.it oppure chiamare il numero 02.72333301.