Diocesi: Grosseto, domani e domenica la festa della Madonna delle Grazie con il vescovo Cetoloni

La diocesi di Grosseto si appresta a celebrare solennemente la festa annuale della Madonna delle Grazie, co-patrona della Chiesa diocesana, la cui immagine dipinta dall’artista senese Matteo di Giovanni è venerata nella cattedrale di san Lorenzo. Domani alle 18 il vescovo, mons. Rodolfo Cetoloni, presiederà in cattedrale la Messa in diretta televisiva su Tv9, a conclusione della novena di preparazione alla festa, animata ogni giorno da una parrocchia della città e predicata dal parroco della comunità del SS. Crocifisso, don Jarek Migus. Al momento della processione offertoriale, mons. Cetoloni si porterà all’altare della Madonna delle Grazie e riceverà, assieme al pane e al vino, anche l’olio che le comunità di Gavorrano, Caldana, Ravi e Ribolla quest’anno offrono per alimentare la lampada votiva che arde tutto l’anno davanti al dipinto della Vergine. L’offerta dell’olio è una consuetudine introdotta poco più di vent’anni fa e vede alternarsi, anno dopo anno, tutte le 50 parrocchie della diocesi. Domenica la Festa della Madonna delle Grazie, che ogni cinque anni viene celebrata ancor più solennemente. Alle 18 in cattedrale il vescovo presiederà la concelebrazione eucaristica, con tutti i sacerdoti della diocesi. Animerà la liturgia il coro della cattedrale. Sospese le Messe pomeridiane nelle parrocchie. La festa è organizzata dal Capitolo della cattedrale e dalla Congregazione Madonna delle Grazie, antica istituzione che da secoli tiene vivo il culto mariano e che attualmente conta oltre 200 iscritti.