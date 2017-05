Diocesi: Firenze, domani presentazione della mostra “Migranti, la sfida dell’incontro”

Domani, alle ore 17, presso la parrocchia di Gesù Buon Pastore a Casellina (Via Baccio da Montelupo, 55 – Scandicci), proprio nel cuore di un quartiere che qualche mese fa è stato al centro di forti scontri per l’apertura di un centro di accoglienza, sarà presentata la mostra “Migranti, la sfida dell’incontro”. Ad introdurre l’esposizione ci saranno Andrea Avveduto, giornalista e curatore della mostra, il direttore della Caritas diocesana di Firenze, Alessandro Martini, e David Santetti, imprenditore, che ospita alcuni migranti all’interno della sua azienda. La mostra, che è stata realizzata in occasione del “Meeting per l’amicizia fra i popoli” dello scorso anno, in collaborazione con la Fondazione Migrantes, sta facendo tappa in molte città d’Italia e farà tappa nel territorio fiorentino dal 5 all’11 maggio. Le visite si svolgeranno tutte le mattine, anche per favorire la partecipazione delle scuole, dalle 10,00 alle 12,30 mentre nel pomeriggio la mostra sarà aperta dalle 16,00 alle 19,30. Inoltre, sarà possibile prenotare visite guidate anche dopo cena telefonando ai numeri 055.750902 oppure al 339.2005220.