Diocesi: Caritas Pescara-Penne, oggi s’inaugura il “rinnovato” Parco della Speranza

Sarà inaugurato stasera, alle ore 17,15, a Pescara il “rinnovato” Parco della Speranza, in via Lago di Capestrano. L’evento celebra la conclusione del progetto “Responsabili del creato” della Caritas diocesana Pescara-Penne e, ricorda una nota, “raccoglie i frutti del lavoro di sensibilizzazione, svolto in laboratori didattici nelle scuole, per ragazzi e giovani sui temi del rispetto del creato, del riciclo e degli stili di vita sostenibili”. L’intervento di riqualificazione, frutto di un investimento di fondi 8xmille e della collaborazione con il Comune di Pescara, prevede nuovi giochi in legno; nuovi alberi e tabelle raffiguranti comportamenti virtuosi da tenere nel parco, realizzate dai bambini della scuola primaria don Milani.