Contributi all’editoria: oggi il decreto legislativo in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva

Il Consiglio dei ministri, convocato per le 11 di oggi a Palazzo Chigi, vede al primo punto dell’ordine del giorno l’esame definitivo del decreto legislativo sui contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Il decreto viene emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 2 della legge 29 ottobre 2016, n.198 ed era stato approvato in via provvisoria nella seduta del 24 marzo scorso. Da allora sono stati raccolti sul testo i pareri delle competenti commissioni parlamentari (cultura e bilancio alla Camera; affari costituzionali, industria e bilancio al Senato) e oggi il decreto torna all’esame collegiale del governo per il varo definitivo. Dopo di che sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e quindi pubblicato sulla gazzetta ufficiale.