Congresso Fuci: Ricucci (Torino), “agli stranieri resta l’etichetta”. Pase (Padova), “oggi il Mediterraneo è ai margini”

La giornata di apertura del Congresso Fuci si è conclusa, ieri sera, con gli interventi di Roberta Ricucci, dell’Università di Torino, e Andrea Pase, dell’Università di Padova. “Permane – ha spiegato Ricucci, docente di Sociologia dei processi culturali – il peso dell’etichetta: gli stranieri saranno per sempre tali, cristallizzati nel nostro immaginario. Occorre aggiornare quest’idea, altrimenti sarà difficile adeguare servizi e politiche. Anche dal punto di vista religioso non sono figure cristallizzate”. Per cambiare questo paradigma Ricucci avanza “tre suggerimenti. Abbandonare l’atteggiamento culturalista, decostruire gli stereotipi per costruire relazioni nella quotidianità, ragionare sempre di più sulle similitudini, più forti delle differenze”. In questo senso è importante riscoprire il ‘Mare nostrum’. “Per lo storico Fernand Braudel – ha sottolineato Pase, che insegna Geografia storica – a mettere ordine in questo mare sono i processi lunghi, che lo rendono un luogo grande e unitario, per David Abulafia contano gli eventi e per questo lo vede come uno spazio ristretto e con una storia fatta di momenti di rottura, fino a divenire marginale nel mondo attuale”. Quale visione preferire? “Meglio una sintesi – ha concluso Pase – il Mediterraneo è stato così fertile perché c’è la giusta distanza tra le due rive, ma cosa vuol dire oggi? Nelle carte contemporanee il Mediterraneo è ai margini, il bordo inferiore dell’Europa e superiore dell’Africa, una periferia. Eppure Papa Francesco vede in esse il luogo privilegiato della Chiesa: noi siamo periferia, ma che contiene una grande forza creatrice che è la nostra forza”.