Congresso Fuci: padre Ripamonti (Centro Astalli), “nell’accoglienza dei migranti trovare percorsi comuni riscoprendo valore dell’ospitalità”

(Pavia) Nel 2016 dal Centro Astalli sono passati circa 15mila rifugiati. “Papa Francesco ci ha chiamati a un forte senso di responsabilità personale usando l’espressione ‘globalizzazione dell’indifferenza’. Per ridurre i morti nel Mediterraneo non bastano le operazioni di soccorso: occorre cambiare il nostro cuore perché cambino le politiche. Queste partono dal consenso dei cittadini e noi per primi siamo pavidi di fronte alle migrazioni e non ci assumiamo veramente le nostre responsabilità”. Lo ha detto padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, al Congresso della Fuci, in corso a Pavia. La riflessione del responsabile del Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia prende spunto proprio dal titolo del Congresso Fuci, soffermandosi sulle parole “frontiere e speranza”. “Frontiera – ha osservato – deriva dal latino ‘frons’, volto; alcune annullano la persona stessa e sono pensate per escludere, sono muri non solo fisici, ma anche burocratici, amministrativi, legislativi, culturali. Tuttavia c’è un altro modo per vivere il confine, restituendo un volto umano alle persone che scappano da guerre e persecuzioni, dall’ingiustizia, da paesi che sono diventati inospitali. La frontiera in questo senso è stare di fronte all’altro, guardando negli occhi e permettendo che lui mi riguardi negli occhi”.

Padre Ripamonti si è soffermato sulle aspettative dei migranti che affrontano “un viaggio che è diventato esso stesso un trauma”: “Sperano in un mondo diverso fatto da un ‘noi’, in cui la diversità è una ricchezza, anche se ci spaventa. La paura non va sottovalutata, ma allo stesso tempo è da superare”. “L’accoglienza negli Stati europei – ha sostenuto – si rivela un diffuso fallimento delle politiche di inclusione e credo non sia un caso che l’Ue rischi di sfaldarsi di fronte a questo tema”. “Occorre – ha argomentato – trovare percorsi comuni per lavorare insieme e recuperare una fiducia reciproca. Lo possiamo fare attraverso il valore dell’ospitalità sacro a molte culture, un sentimento umano e cristiano che riconosce le ragioni dell’altro non perché fa parte della propria famiglia, comunità, fede, bensì perché è un essere umano”. Secondo padre Ripamonti costruire una casa comune “è la speranza a cui le frontiere relazionali del Mediterraneo ci chiamano. Per riuscirci ognuno di noi dovrà rispondere alla domanda di Papa Francesco: ‘dov’è tuo fratello?’ Qui, insieme a me sta costruendo il nostro futuro”.