Congresso Fuci: Nicoletti (Trento), sui migranti “politica emotiva e non integrata a livello europeo”

(Pavia) “I demografi dicono che il Continente europeo non è in grado di mantenere il suo modello produttivo e di welfare senza un aumento del numero di persone in età da lavoro”. Michele Nicoletti, presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e ordinario di Filosofia all’Università di Trento, parte dai dati per discutere del timore nei confronti dei migranti, che nasce dal “percepirsi anziani e in decadenza, alla base anche delle teorie razziste nell’Ottocento” e dal “diritto del primo occupante, che è un titolo giuridico fondamentale. Il migrante suscita reazioni avverse anche perché si sente messo in discussione questo diritto”. Per rispondere, prosegue il docente, occorre “diffondere elementi di razionalità, a partire dai dati economici, sociali, demografici, dal fatto che si tratta di flussi consolidati e non occasionali, dalla necessità di politiche d’inclusione. Non stiamo facendo bene su questo tema, conduciamo una politica emotiva e non integrata a livello europeo”. Per questo “c’è una battaglia da fare nel dire che il Mediterraneo è un mare europeo poiché c’è il rischio che l’Unione europea si rinchiuda nell’Europa carolingia, che si costruiscano zone omogenee dal punto di vista socio-economico. La proposta italiana di una Guardia costiera europea va in questa direzione e sarebbe opportuno un nuovo ‘Piano Marshall’”. “Dobbiamo coniugare – conclude Nicoletti – il rispetto della diversità con quello della pari dignità, costruendo il riconoscimento reciproco di culture, storie, tradizioni. È la scommessa più impegnativa”.