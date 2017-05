Congresso Fuci: Magri (Ispi), nell’area del Mediterraneo “la parola chiave è inclusione”

(Pavia) Il 66° Congresso Fuci entra nel vivo oggi con la tavola rotonda “Politiche per una nuova cura del Mediterraneo” ospitata dal Collegio Borromeo di Pavia. Alla discussione prendono parte padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, Paolo Magri, direttore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, e Michele Nicoletti, deputato del Partito democratico e presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e ordinario di Filosofia all’Università di Trento. “In Medio Oriente – spiega Magri – alle divisioni religiose, etniche e legate allo stato d’Israele si è aggiunta la separazione generazionale e si è passati da un quadro abbastanza chiaro, fatto di regimi alleati dell’Occidente e difensori d’Israele e di nemici, a uno in cui non si capisce chi sta con chi e nel quale ci sono tanti battitori liberi quali Iran, Arabia Saudita, Egitto, Turchia”. La destabilizzazione dell’area, frutto anche delle guerre in Iraq, Siria, Libia, Yemen e delle lotte religiose – che, secondo il presidente dell’Ispi, “in realtà sono conflitti geopolitici” – si somma il fenomeno migratorio. “Come se ne esce? Nessuno ha la ricetta, ma c’è una parola chiave che è ‘inclusione’. Servono inclusione economica vera e sociale, che contempli i diritti delle minoranze, unita al lavoro per costruire un’architettura regionale efficace. Noi dobbiamo intervenire evitando ingerenze improprie e favorendo lo sviluppo permettendo ai diversi paesi di commerciare liberamente”.