Congregazione Chiese orientali: il card. Sandri (prefetto) in Australia dal 6 al 15 maggio

Sarà in Australia, dal 6 al 15 maggio, il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali. Lo rende noto la Congregazione, precisando che il viaggio avviene “su invito dei cinque vescovi orientali che guidano le Eparchie là stabilite dai Sommi Pontefici nel corso dell’ultimo secolo, alcune delle quali stanno assistendo a un aumento di fedeli causato dall’emigrazione provocata dai drammi in Siria e in Iraq”.

Domenica 7 maggio il card. Sandri celebrerà la Divina Liturgia nella concattedrale di Our Lady of Lebanon, in Harris Park (Eparchia Saint Maron of Sydney, eretta dal beato Paolo VI nel 1973 per i fedeli maroniti), mentre il 9 e il 12 visiterà due monasteri di monaci maroniti e alcune opera assistenziali ed educative. Il 7 anche l’Eparchia Saint Thomas the Apostle of Sydney dei Caldei, eretta da Benedetto XVI nel 2006, accoglierà il cardinale prefetto, mentre sabato 13 è prevista una breve visita alla chiesa di Our Lady of Plants in Melbourne. Qui il vescovo dal gennaio 2015 è mons. Amel Shamon Nona, già arcivescovo di Mosul. Tra gli appuntamenti in programma, lunedì 8 il card. Sandri si recherà a Canberra dove, nel pomeriggio, presiederà la Messa solenne e incontrerà i membri del Corpo diplomatico presso la Nunziatura apostolica.

L’Eparchia Saint Michael of Sydney dei greco-melkiti, eretta nel 1987 da san Giovanni Paolo II, verrà invece incontrata il 9 e il 12 maggio. Ancora, mercoledì 10 il card. Sandri interverrà durante i lavori dell’Assemblea generale della Conferenza episcopale australiana, a Sydney, e il giorno seguente incontrerà alcuni parlamentari presso il New South Wales Parliament House. Venerdì 12 la visita alla comunità armeno-cattolica, mentre il 13 sarà a Melbourne. Quindi, domenica 14 la Divina liturgia con la comunità greco-cattolica ucraina organizzata in un esarcato apostolico nel 1958 da Papa Pio XII, poi elevato ad eparchia con il titolo Saint Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini nel 1982 da san Giovanni Paolo II. Ultima tappa della visita a Melbourne, domenica 14 sera, presso la Cattedrale dell’Eparchia eretta da Papa Francesco nel dicembre 2013, con il titolo di Saint Thomas the Apostle of Melbourne dei siro-malabaresi.