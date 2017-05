Vacanze: Rocchi (Ospitalità religiosa), “500 strutture aperte al turismo per ogni esigenza e per ogni tasca. Per Settimane della misericordia 3000 notti gratuite”

“Che preferiate il mare o la montagna, i laghi o i boschi, le città d’arte o i luoghi ameni, troverete sempre in tutte le regioni una vacanza a misura d’uomo in una struttura religiosa”. È “il messaggio che viene dal portale no-profit www.ospitalitareligiosa.it che per l’imminente estate ha registrato ben 500 strutture religiose in tutta Italia disponibili ad accogliere i turisti”. Lo ricorda Fabio Rocchi, presidente dell’Associazione Ospitalità religiosa italiana. Si tratta di conventi, case per ferie, istituti religiosi che per loro conformazione offrono un soggiorno “esperienziale” destinato a distinguersi rispetto alla più classica delle vacanze. Sul portale dell’ospitalità religiosa, prosegue Rocchi, “chiunque può costruirsi in pochi click la propria vacanza indicando una scala di esigenze. Otterrà così un elenco delle strutture che corrispondono ai suoi desideri e potrà contattarle direttamente senza alcuna intermediazione”.

Oltre alle 500 strutture religiose che quest’anno hanno scelto di aprire le porte ai turisti, altrettante sono quelle laiche che hanno manifestato, tramite il portale, la propria disponibilità verso il particolare settore dell’ospitalità religiosa. Ma in entrambi i casi, comunque, “l’invito alla vacanza è davvero per tutti. E stavolta anche per i meno abbienti – sottolinea Rocchi -, perché l’iniziativa delle Settimane della misericordia, voluta dal portale con l’apprezzamento di Papa Francesco, mette a disposizione oltre 3.000 notti gratuite per chi una vacanza non potrebbe permettersela. Un motivo in più per riconoscere a queste strutture il merito di un’accoglienza a 360 gradi e gustarsi una vacanza che, in fondo, farà del bene davvero a tutti”.