Settimanali cattolici: “L’Azione”, ultimi giorni per partecipare al concorso letterario per “raccontare” la montagna

È giunto alla 16ª edizione il concorso letterario promosso dal settimanale diocesano di Vittorio Veneto, “L’Azione”, insieme a numerose associazioni culturali locali, gruppi alpini e pro loco, per “raccontare” la montagna delle Prealpi bellunesi e trevigiane. Rivolto a ragazzi e adulti, per racconti brevi in italiano e poesie in dialetto, il concorso ha come tema “Acqua e fuco, forza e vita in montagna”. I racconti brevi sono articolati in tre sezioni: bambini (quinta elementare e prima media), ragazzi (seconda e terza media), adulti (dai 15 anni in su). La sezione di poesia dialettale è unica. E’ ammesso solo il dialetto veneto, pur nelle sue sfumature. Lunghezza massima del racconto 8 mila caratteri spazi inclusi. La poesia potrà essere in versi liberi o in metrica e con un numero massimo di 40 versi, corredata della traduzione in italiano. L’elaborato deve essere inviato per e-mail entro e non oltre il 14 maggio 2017 al settimanale L’Azione: c.letterario@lazione.it. Vincitore ed eventuali segnalati saranno pubblicati su “L’Azione”. Ai vincitori di ciascuna sezione spetterà una cesta di prodotti tipici del territorio, anche ulteriori premi. Alla classe che otterrà il maggior numero di racconti brevi segnalati dalla giuria spetterà un riconoscimento in denaro di 500 euro. Info e regolamento sul sito de “L’Azione“.